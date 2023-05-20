محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان» بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة 7 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة وقتل المجني عليه ولاء زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان».

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم السبت 20 مايو لإعادة المرافعة لوفاة العضو الأيسر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

وفاة العضو الأيسر

وكان من المفترض أنَّ تصدر هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية حكمها ضد المتهمين السبعة بقتل ولاء زايد المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، ولكن لوفاة العضو الأيسر أجلت الهيئة حكمها لإعادة المرافعة مرة أخرى.

القضية من صنع إبليس

واستمعت هيئة المحكمة خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين إلى دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، قائلًا: «الواقعة كلها عبارة مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب، وأن تلك القضية ليس هذا مكانها، فهي من صنيع إبليس والشيطان».

وأضاف دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، أنَّ أدلة الإسناد الواردة بأمر الإحالة ليس لها سند، فهي ولدت من رحم سفاح غير شرعي، وأن المقولة الأدبية التي وردت بمرافعة النيابة العامة أن المجني عليه قتل معنويًا، لا يوجد دليل تلاعبت به الأيدي وعبثت به مما تسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي خاضت في سمعة زوجته.