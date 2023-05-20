في ذكراه.. لماذا تسببت طفلة في ابتعاد سمير غانم عن الأدوار التراجيدية؟

بأعمال سينمائية ومسرحية وتليفزيونية أثرت مكتبة الفن المصري تصدر اسم الفنان الراحل سمير غانم قائمة نجوم الكوميديا بالوطن العربي، ليرسم البهجة والضحكة والابتسامة على وجوه الملايين، وفي ذكراه الثانية نطرح تساؤل حول سبب عدم إقدام سمير غانم على القيام بأداء الأدوار التراجيدية خلال مسيرته الفنية.

بداية اتجاه سمير غانم للتراجيديا

ويجيب الفنان الراحل سمير غانم خلال حوار تليفزيوني سابق مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة على شاشة «Dmc»، أنه من الأخطاء التي كان يريد أن يمحيها من حياته الفنية أنه لعب دورا تراجيديا وهو بعيد عن أداء مثل هذه الأدوار، متابعًا «كنت داخل في التراجيدي وأنا مليش فيه، وأنا فاكر الفيلم كان في ليلى علوي وفريد شوقي الله يرحمه ومجموعة كبيرة أوي والفيلم كان تراجيدي أوي».

طفلة السبب لعودة سمير غانم لأدوار الكوميديا

وأكمل الفنان الراحل سمير غانم: «بقيت أقول للمخرج مش أنا يقولي لا والله هتبقى هايل»، متابعًا «لحد ما طفلة أد كده هزقتني، آه والله رفعت إيديها وشاورلتي بصباعها وقالتلي انت متعملش كده تاني، طفلة أمورة كده صغيرة»، مؤكدًا أن هذا هو السبب وراء عدم تكراره تجربة القيام بالأدوار التراجيدية.