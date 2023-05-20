النائب عمرو فهمي: كلمة السيسي بقمة جدة بعثت حلولا ورسائل حاسمة

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أهمية القمة العربية التي انعقدت في جدة بالسعودية، وخاصة في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جميع الدول العربية كانت حريصة على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم السبت، أن جميع الدول العربية كانت حريصة على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة العربية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي كانت في غاية الأهمية وبعثت رسائل حاسمة وحلولا ومعبرة عن الواقع العربي والرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعربية بشأن القضية الفلسطينية والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، فضلا عن قضايا اليمن وسوريا ولبنان، والتأكيد على ضروة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية والتكاتف ضد التخريب والفوضى.

وذكر فهمى أن مصر حريصة طوال الوقت على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كل، لافتا إلى أن مشاركة الدولة السورية بعد غياب 12 عاما، يأتي للحفاظ على سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، ومساعدتها على الخروج من أزمتها.