أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: الله ينظر للقلب لأنه يحرك كل الجوارح

تحدث الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، عن أهمية الحفاظ على نظافة القلوب، موضحًا: «هذا الأمر مهم للغاية، كما أنه صعب جدا، لأن القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى، ويحرك كل الجوارح».

وأضاف «نبوي»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج «نبي الرحمة»، على قناة «الناس»: «القلب هو النقطة المركزية في جسم الإنسان، لذلك قال عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».

الطيبون مفلحون يوم القيامة

وتابع أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف: «الله سبحانه وتعالى مدح الناس ذوي القلب الطيب والسليم، وقال إنهم هم المفلحون يوم القيامة، فقد قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.