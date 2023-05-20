حالة الطقس غدًا في المحافظات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بنسبة 40%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في محافظات مصر، والظواهر الجوية التي تضرب مختلف المناطق والأقاليم، حيث تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غد الأحد وحتى يوم الجمعة 26 مايو، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" حالة الطقس غدا والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة في محافظات مصر وأماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها حالة الطقس غدا في مصر، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة غدا في محافظات مصر تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 بينما الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم ومطروح والضبعة" على فترات متقطعة.

عواصف ترابية ورملية

وكشفت الأرصاد أنّه من المتوقع أن يحدث نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة "عاصفة رملية" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين والسائقين من تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية، ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة بسبب العواصف الرملية التي تضرب العديد من المحافظات غدًا.