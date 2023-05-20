فرص عمل في الإسكندرية برواتب مجزية.. الشروط وموعد التقديم

توفرت فرص عمل خالية جديدة بالإسكندرية، وهي التي تخص مجال الأدوية والكيماويات، بالتحديد في شركة الإسكندرية والصناعات الكيماوية، التي أعلنت عن حاجتها إلى 10 أشخاص حاصلين على بكالوريوس علوم من الذكور والإناث بالتخصصات المختلفة من خريجي الكلية على أن يتم توفير لهم مرتبات مجزية يتم تحديدها عقب المقابلة الشخصية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية شروط فرص العمل المطروحة في الإسكندرية والتي يبدأ التقديم عليها من اليوم وحتى يوم 24 مايو الجاري، فيما لم يلتفت إلى أي طلبات تقدم بعد ذلك التاريخ.

شروط فرص العمل المطروحة في الإسكندرية

وتمثلت شروط فرص العمل المطروحة في الإسكندرية بحسب ما طلبته الشركة في التالي:

- من مقيمى مدينة الإسكندرية

- حاصل على بكالوريوس علوم

- ألا يزيد السن عن 30 عاما بتاريخ اليوم.

الأوراق المطلوبة لحصد فرص العمل بالإسكندرية

- السيرة الذاتية ومرفق به صورة شخصية حديثة

- صورة المؤهل الدراسي بداية من تقدير .

- صورة بطاقة الرقم القومى

- الموقف من التجنيد للذكور «معاف نهائي، الابن الوحيد، لم يصبه الدور، أدى الخدمة العسكرية».

- موقف الخدمة العامة بالنسبة للاثاث

- تقدم الطلبات بإسم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب على أن تسلم الطلبات إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية.