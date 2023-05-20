ضبط 22 طن قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الوادي الجديد

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، 22 طنًا و200 كيلو قمح محلي، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في نطاق مركز الخارجة.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي كلف بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة وذلك لموسم حصاد عام 2023، جرى شن حملة من مديرية تموين محافظة الوادي الجديد برئاسة محمد رجب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بمشاركة مباحث التموين.

ضبط 22 طن قمح محلي قبل بيعه بالسوق السوداء

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023، مقدارها 22 طنًا و200 كيلوجرام مجمعة ومخزنة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في مخزن غير مرخص، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وجرى نقل الكمية المضبوطة بسيارات إلى صوامع الغلال بمدينة الخارجة للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

إحكام الرقابة على صوامع وشون توريد القمح المحلي

وكلف محافظ الوادي الجديد، محمد رجب وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة، باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.