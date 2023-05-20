نقيب الفلاحين: موسم حصاد القمح يخفض أسعار الأعلاف وتوقعات بتراجع قريب

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، استمرار التراجع في أسعار الأعلاف، وهي التراجعات المستمرة منذ أن تم الإعلان عن الإفراجات الجمركية الجديدة الخاصة بالأعلاف، كما ساهم موسم حصاد وتوريد القمح في دفع أسعار الأعلاف إلى مزيد من الهبوط.

انخفاض جديد قريباً

وقال «أبو صدام» إن أسعار التبن تراجعت هي الأخرى، خلال الفترة الحالية، حيث سجلت 150 جنيهاً للطن، بعد أن وصل سعره إلى 400 جنيه، فيما انخفض سعر قيراط البرسيم من 250 جنيهاً إلى 100 جنيه، كما تراجعت أسعار فول الصويا والذرة الصفراء، مما أدى إلى استمرار هبوط الأسعار، متوقعاً أن تسجل أسعار الأعلاف مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، وبالأخص مع بدء موسم حصاد الذرة.

تراجع أسعار الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 15000 جنيه، والذرة الأوكراني 12500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 15700 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 36500 جنيه، والـ46% بسعر 37500 جنيه.

وأشار «أبو صدام» إلى أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13000 جنيه، والروسي 13100 جنيها، وطن الردة المحلية 11400 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 49500 جنيه، والجيلوتين المحلي 49200 جنيه.