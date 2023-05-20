أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: شق صدر النبي بطفولته كان تكريما له (فيديو)

تحدث الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، عن الحكمة الإلهية من شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن العلماء قالوا إنه في المرة الأولى، والتي كانت في مرحلة الطفولة، أراد الله أن يخلص قلب نبيه الشريف من حظ الشيطان، أي أنه كان تكريما للنبي وتشريفا له وإظهارا لمنزلته الشريفة خلصه الله من حظ الشيطان منذ نعومة أظفاره.

وأضاف «نبوي»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج «نبي الرحمة»، على قناة «الناس»: «أما المرة الثانية، قال العلماء إنها حدثت حتى يتأهل النبي ويستعد لنزول الوحي، كأن عملية نزول الوحي التي استمرت 23 سنة مرحلة جديدة وفارقة في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم».

لماذا شق الله صدر النبي في المرة الثالثة؟

وتابع أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف: «وعن المرة الثالثة، قال العلماء إن الرسول كان يتأهب للمناجاة في الحضرة الإلهية الشريفة، حيث ذهب إلى الله عز وجل في رحة الإسراء والمعراج وبالتالي فقد كانت هذه الرحلة في حاجة إلى استعداد من نوع خاص، ولذلك تم شق صدره الشريف».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.