أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: 3 مرات شق فيها صدر النبي.. آخرها ليلة المعراج (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ صدر النبي شقّ 3 مرات؛ الأولى عندما كان طفلا صغيرا عمره 4 أو 5 سنوات، عندها جاءه ملكان وشقّا صدره الشريف.

المرة الثانية التي شُق فيها صدر النبي

وأضاف «نبوي»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج «نبي الرحمة»، على قناة «الناس»، أنّ المرة الثانية شُق صدره الشريف قبل نزول الوحي عليه، أي قبل البعثة النبوية الشريفة، وهو في عامه الأربعين أو نحو ذلك، إذ نزل عليه الوحي وهو في سن الأربعين.

وتابع أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن المرة الثالثة التي تم فيها شق صدر النبي كانت في ليلة المعراج، وهي الليلة التي نحتفل بذكراها في كل سنة، وتحديدا في شهر رجب.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة البرامج التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.