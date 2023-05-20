سعر الدولار الیوم السبت 20-5-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدولار الیوم السبت 20-5-2023 استقرارا كبيرا في البنوك المصرية، وفقا لمواقعها الرسمية، وسجل متوسط سعر الصرف داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو داخل البنك المركزي 33.4161 جنيه للشراء، 33.5343 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الصرف داخل البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم السبت 20-5-2023 سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.