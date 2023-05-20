الشيخ عبدالخالق عطيفي عبر قناة الناس: قطيعة الرحم تترتب عليها لعنة الله

قال الشيخ عبدالخالق عطيفي خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا بشدة من خلال الحديث الشريف: «إذا ظهر القول وخُزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحمٍ رحمه لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم».

خطورة قطيعة الأرحام

وأضاف «عطيفي»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج «آيات بينات»، على قناة «الناس»، أنّ قطيعة الرحم يترتب عليها لعنة الله عز وجل، وهو ما يعني الإبعاد عن رحمته، لأن الجزاء من جنس العمل، والإنسان الذي يصل رحمه يرزقه الله رحمة ورفقا في قلبه، وبالتالي فإن الطامعين في رحمة الله يجب أن يكونوا من الواصلين لأرحامهم حتى لا يتعرض لهذا اللعن».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.