أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: النبي حذرنا من أمراض القلب.. «الحقد والحسد والكراهية»

أكد الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظن ووصفه بأنه أكذب الحديث، استنادا إلى الحديث النبوي الشريف «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا».

النبي يحذرنا من أمراض خطيرة تصيب القلب

وأضاف «نبوي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «نبي الرحمة»، على قناة «الناس»: «في هذا الحديث النبوي الشريف حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمراض خطيرة جدا مثل الحقد والعداوة والكراهية وحب الشر والضغينة والحسد والظن السيء، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة من الغير».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.