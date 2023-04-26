أستاذ فقه مقارن بالأزهر لـ قناة الناس: صلة الرحم تطيل العمر وتزيد بركته

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنّ الإنسان الذي يصل رحمه يتصل بالله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان الذي يقطع رحمه يكون على رحم عظيم.

الإنسان الذي يقطع رحمه يقطع الصلة بينه والله عز وجل

وأضاف تمام خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن الإنسان الذي يقطع رحمه يقطع الصلة بينه والله عز وجل، مشددًا على أنّ صلة الرحم لها ثواب كبير جدا في الدنيا والآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، وبالتالي فإن صلة الرحم تزود العمر بمعنى طول العمر أو البركة في العمر.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.