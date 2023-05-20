رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تقبض على المتهمين بإصابة مواطن في مشاجرة بالنزهة

كتب:

محمد بركات
01:03 م | السبت 20 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

مشاجرة في النزهة

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق بإحدى شركات نقل المواطنين ، آخر مالك عربة مشروبات مصابان برش خرطوش)، طرف ثان: (شخصان - بحوزتهما فرد خرطوش - وسلاح أبيض) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

ضبط المتهمين في مشاجرة النزهة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثاني الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

اقرأ المزيد:

ضبط عامل بتهمة إصابة وسرقة جارته المُسنة في الجيزة

ضبط مقطورة نقل ثقيل محملة بـ71 طن قمح محلي بكفر الشيخ دون تصريح

ضبط 32 طن قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 1826 قضية متنوعة

الأمن العام: ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع

جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا تهريب

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والآيس بالقاهرة
بقلم محمد بركات