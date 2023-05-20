«الداخلية» تقبض على المتهمين بإصابة مواطن في مشاجرة بالنزهة

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

مشاجرة في النزهة

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق بإحدى شركات نقل المواطنين ، آخر مالك عربة مشروبات مصابان برش خرطوش)، طرف ثان: (شخصان - بحوزتهما فرد خرطوش - وسلاح أبيض) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

ضبط المتهمين في مشاجرة النزهة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثاني الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.