«الداخلية»: ضبط 307 قضايا مخدرات و65 ألف حكم قضائي في 4 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (307) قضايا مواد مخدرة، بإجمالى (332) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,676 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (48,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,052 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (25,250 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (7,545 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,110 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (825 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (760 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (330 جراما).

عدد (2223) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (107 قطع سلاح ناري بحوزة 79 متهما) وذلك على النحو التالي:

(2) رشاش جرينوف.

(11) بندقية آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(72) فرد محلى.

(349) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(157) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (64898) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(272) حكم جناية.

(18466) حكم حبس جزئى.

(3601) حكم حبس مستأنف.

(33809) حكم غرامة.

(8750) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت (19) متهما ارتكبوا (48) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما.

ضبط (244) دراجة نارية مخالفة.

: ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.