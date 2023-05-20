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الشيخ عبدالخالق عطيفي عبر قناة الناس: صلة الرحم تعني مقابلة السيئة بالحسنة

كتب:

شريف سليمان
08:04 م | السبت 20 مايو 2023
الشيخ عبدالخالق عطيفي

الشيخ عبدالخالق عطيفي

قال الشيخ عبدالخالق عطيفي خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بوصل الرحم، حيث قال في القرآن الكريم «ويصلون ما أمر الله به أن يوصل» و«اتقوا الله الذي تُساءلون به والأرحام».

ماذا تعني صلة الرحم؟

وأضاف «عطيفي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «آيات بينات»، على قناة «الناس»: «الإنسان يجب أن يصل أقاربه، حيث يقابل السيئة بالحسنة، فصلة الرحم لا تعني الإحسان إلى القريب بقدر ما تعني تحمل إيذاء القريب ومبادلته السيئة بالحسنة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.  

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