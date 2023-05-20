مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: 1600 شخص تحدثوا في جلسات الأسبوع الأول

قال إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنّ اللجنة ستعقد جلستين غدا، الأولى ستكون من الحادية عشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، أما الجلسة الثانية فإنها ستبدأ في الثالثة عصرا حتى السادسة مساءً.

توازن في جلسات الحوار الوطني

وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ جلسات الحوار الوطني تشهد توازنا بين أحزاب الموالاة والمعارضة والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات ويُستمع للجميع دون إقصاء لرأي أو فكر أو طرح.

البحث عن المساحات المشتركة

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: «نبحث عن المساحات المشتركة التي من الممكن أن نبني عليها وننطلق منها إلى آفاق جديدة في العمل الوطني خلال الفترة المقبلة».

وشدد على وجود إقبال كبير للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، وبالتالي فقد أعلن مجلس الأمناء والأمانة الفنية احصاءات الحضور والتي وصلت في الأسبوع الأول إلى 1600 متحدث، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيناقش دعم وتعزيز نشاط الأحزاب السياسية والحوكمة المالية والإدارية وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية لأن الهدف هو دعم التعددية السياسية والحزبية وزيادة دور الأحزاب في المجتمع المصري.