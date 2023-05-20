ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم عملات أثرية وعقاقير مخدرة وعاج سن الفيل

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عملات أثرية وراكب ثالث أجنبي بحوزته كمية من عاج سن الفيل.

جهود لجنة الخط الأخضر

وأوضحت الجمارك أن الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف وليد حجاج مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، بتفتيش حقائب الراكب يدويا تبين وجود 16 شريطا من عقار xanax المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 160 قرص.

جود كثافات معدنية معتمة

كما ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي حالة ثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود 10 عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل و 20 عملة ترجع لعصر الملك فاروق الأول و 6 عملات تخضع لعصر الملك فؤاد الأول.

إحباط تهريب كمية كبيرة من العاج

أما الحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاجن استوقف محمود فتحي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية الذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية كبيرة من العاج أحجام متنوعة، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الجمرك بالعرض على إدارة الحياة البرية والحجر البيطري بمطار القاهرة أفاد أن المضبوطات ووزنهم 30 كيلو جرام من عاج الفيل وهو من قوائم الحظر الممنوعة دوليا.

جرى إحالة الركاب الثلاثة إلى النيابة المختصة، وحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.