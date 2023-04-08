جمارك مطار القاهرة تضبط طبنجة و«خنجر» بحوزة أحد الركاب

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكبا مصريًا بحوزته طبنجة وخنجر.

ضبط طبنجة صغيرة وسط ملابس المسافر المصري

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عمان استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم كمال مأمور الجمرك، والذي لاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وجرى تفتيش الراكب من قبل أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك، ما أسفر عن ضبط طبنجة صغيرة وسط الملابس، وسلاح أبيض عبارة عن خنجر أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه ومعه الطبنجة محظورين طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 86 لسنة 2023 بجمارك مطار القاهرة الدولي وأحيل الراكب للنيابة المختصة.

ضبط راكب بحوزته 10 زجاجات من سائل الكونترمال

كانت جمارك مطار القاهرة الدولي أعلنت ضبط راكب بحوزته 10 زجاجات داخلها سائل الكونترمال و320 قرصًا مخدرًا، وإحباط محاولة راكب تهريب 674 عبوة مكملات غذائية.