مصرع سيدة وإصابة طفلها إثر سقوطهما من موتوسيكل بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب طفلها إثر حادث أليم وقع على الطريق بميت سلسيل بالدقهلية، إذ سقطت هي وطفلها من على موتوسيكل، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وتقديم العلاج لطفلها وإسعافه.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت سلسيل، يفيد بمصرع سيدة وإصابة طفلها، إثر سقوطهما من موتوسيكل على الطريق.

مصرع سيدة وإصابة طفلها

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «آثار محمد إبراهيم» ابنة قرية النظارة بميت سلسيل التابعة لمحافظة الدقهلية، وإصابة طفلها، إذ كانت تستقل الدراجة البخارية خلف زوجها، وتحمل طفلها على أقدامها، إلا أن سلك الجنزير التف على أقدامها مما أدى إلى سقوطها هي وطفلها.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصابة، وتم نقلها إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.