مصرع أب وابنته في حادث أليم قبل زفافها بأيام بالدقهلية

لقي رجل وابنته مصرعهما نتيجة تعرضهم لحادث أليم وقع على طريق رمسيس بحر البقر بالدقهلية، نتيجة انقلاب السيارة بهم، أثناء عودتهم من المنزل، وتم نقلهم إلي مستشفي الجمالية العام وإيداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات، و أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز الجمالية يفيد بمصرع رجل وابنته نتيجة حادث انقلاب سيارة علي الطريق بالدقهلية بالقرب من قرية رمسيس بحر البقر، وتم نقلهم إلى مستشفي الجمالية العام، وإيداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الاجراءات اللازمة.

مصرع أب وابنته بالدقهلية

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين مصرع أب ويدعى «حمادة رمضان الدغيدي» وابنته «شهد حمادة رمضان الدغيدي» صاحبة الأ17 عامل، إذ كانوا في طريق العودة لمنزلهم بمركز الجمالية، إلا أنهم توفوا قبل زفاف «شهد» بأيام، بعد أن كانت تستعد لتحضيرات زفافها في الفترة المقبلة.

نقل الجثث إلى المشرحة

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهم، إلا أنهم توفوا وتم نقلهم إلى مستشفى الجمالية العام وإيداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.