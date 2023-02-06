مصرع شابين في حادث أليم بالدقهلية.. أحدهما لحق بشقيقه بالطريقة نفسها

لقي شابان مصرعهم في حادث أليم على الطريق الواصل بين مدينتي المطرية ودمياط الجديدة، إذ كانوا في طريقهم لشراء بضاعة خاصة بعملهم إلا أنهم فارقوا الحياة بعد اصطدامهم على الطريق، ونقلا إلى مستشفى دمياط وإيداعهم بالمشرحة لحين تسليمهم لذويهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغٍ بوقوع حادث سير بطريق «المطريةـ دمياط»، نتج عنه وفاة شابين، ونقلهم إلي مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات وتسليمهم لذويهم.

مصرع شابين في حادث تصادم

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث علي الفور، وتبين بالفحص أن الحادث نتج عنه وفاة «عزت محمود» يبلغ من العمر 35 عاما، و«هشام السيد» صاحب الـ33 عاما، يقيمان بمدينة المطرية في الدقهلية، توفوا أثر حادث أليم، إذ كانوا في طريقهم لشراء بضاعة خاصة بعملهم، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وفاة شقيقين بالطريقة نفسه

وأكد أهالي مدينة المطرية، لـ«الوطن»، أن عزت محمود لحق بشقيقه «محمد» الذي توفي في حادث مشابه قريبا، عندما كان في طريقه على دراجته البخارية، إلا أنه تعرض لحادث تسبب في وفاته، فعاد القدر يكرر ذات السيناريو علي والدته برحيل شقيقه الآخر بحادث مشابه علي الطريق الدولي، لتفقد الأم اثنين من أبنائها أثر حادثين، فأصبحت بلا سند بعد رحيل الأخير.