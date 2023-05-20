حبس 3 أشخاص لاتهامهم بإنهاء حياة عامل في قرية أم صابر بالبحيرة

قرر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة حبس تاجر ونجله أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامها بدهس شخص بالسيارة عقب قيام المجنى.

مقتل عامل في البحيرة

كما قررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة حبس صديق المتهم الأول لمشاركته وتواجده مع المتهمين الأول والثاني فى القيام بدهس شخص بالسيارة.

تحديد هوية المتوفى

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد مصرع عامل يدعى «عمرو.أ»، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحريات الأولية تكشف أسباب الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة معاتبة المجني للمتهم الأول «عبادة . ح» مقيم بقرية أم صابر على قيادة ابنه السيارة برعونة في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى «عمرو .ا»، مقيم قرية أم صابر التابعة لذات المركز، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقرر المستشار محمد سليم، وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

كما وجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة للمتهمين تصل إلى 20 عاماً كونه قتل مع سبق الاصرار وذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.