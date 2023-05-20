انطلاق ختام المقرأة المُرتلة للقرآن بالحسين وسط إقبال جماهيري كبير

انطلقت، منذ قليل، الجلسة الختامية لأول مقرأة مُرتلة لكبار قراء القرآن الكريم، بحضور عدد من كبار القراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وبدأت المقرأة بختام النصف الأخير من جزء عم، وسط حضور كثيف من الجمهور، الذين حرصوا على توثيق المقرأة بالفيديوهات والصور.

وجاءت المقرأة بحضور وزير الأوقاف بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ويعقبها دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات كبار القراء.

وتختتم اليوم فعاليات المقرأة المرتلة المتصلة منذ أمس، وذلك بحضور وزير الأوقاف، ويُقرأ دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار قراء القرآن الكريم في مقدمتهم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ محمود محمد الخشت.