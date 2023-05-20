ندوة عن تنمية مهارات العاملين في الحكومة بشمال سيناء (صور)

تسعى اللجان النقابية للعاملين في كافة الجهات الحكومية، إلى عقد ندوات تثقيفية للعاملين لتوعيتهم بقضايا الوطن والمرحلة الهامة التي تعيشها مصر في عصر الجمهورية الجديدة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم وتطوير مهارات العاملين.

تنمية المهارات الشخصية في مواجهة متطلبات الحياة

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد شمال سيناء ندوة بعنوان «تنمية المهارات الشخصية في مواجهة متطلبات الحياة» بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبعض شيوخ القبائل السيناوية، وخبراء التنمية البشرية، ومن بينهم الدكتورة صباح الحكيم أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «Message للتنمية والتدريب» والدكتورة سالي ذكي رئيس مجلس إدارة «بوزتيف فيب» وخبيرة الاستشارات النفسية بمدينة العريش، وفاتن محمد مسؤول أمانة المرأة ببريد العريش وأحمد ماهر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالعريش، وأحمد المنير المدير العام بمنطقة هيئة البريد بشمال سيناء.

رفع قدرات ومهارات التواصل في العمل

وعلى هامش الندوة عقد عدة جلسات، ناقشت أطر وكيفية مواجهة مواقف الحياة الصعبة، وتنمية المهارات الشخصية للعاملين بقطاع الحكومة، ورفع قدرات ومهارات التواصل في العمل، وكيفية معاملة المنتفعين ومعرفه أنماط وطبيعة شخصياتهم.

كما استهدفت الندوة تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل العاملين في مختلف القطاعات بمحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وبعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.