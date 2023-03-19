ريهام عبد الغفور ضيفة إيمان الحصري في «مساء DMC»

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية وجهها الجمهور للفنانة ريهام عبد الغفور عن أدائها في مسلسل «الأصلي»، المعروض على شاشة قناة «DMC»، والمقرر أن تذاع الحلقتين الأخيرتين من المسلسل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، بالإضافة إلى طرحها على منصة «Watch IT» قبل عرضه على شاشة التلفزيون بـ 24 ساعة.

وتحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «مساء DMC» في حلقة خاصة ومميزة مع الإعلامية إيمان الحصري، في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد على شاشة قناة «DMC»

ملخص مسلسل الأصلي بطولة ريهام عبد الغفور

وتفاعل الجمهور مع أداء ريهام عبد الغفور لـ شخصية فاطمة الأصلي، خلال أحداث الحلقة السابقة من مسلسل «الأصلي»، حيث تكشف «فاطمة» أنها مصابة بمرض خطير وهو ما منعهما من توزيع الورث بالعدل على أشقائها، حيث كانت تشعر بالخوف من ضياع إرث والدها بعد وفاتها لذلك كانت تحاول الحفاظ عليه.

ويكتشف أشقاء «فاطمة» أنها وراء الأزمات التي تعرضوا لها في حياتهم للسيطرة عليهم والحفاظ على إرث والدهم، وأنها المتسببة في حبس شقيقها، ويتحالفون ضدها ويقوموا بيع المحل الخاص بوالدها لـ صالح القط، وهو ما تسبب في انهيارها لفشلها في تنفيذ وصية والدها والحفاظ على إرثه.

إشادات بأداء ريهام عبد الغفور في مسلسل «الأصلي»

وتوالت تعليقات الجمهور للإشادة بأداء ريهام عبد الغفور في المسلسل، فقالت إحدى المتابعات: «فنانة بمعنى الكلمة ومبدعة في كل دور تقدمه»، وأضاف آخر: «إبداع وتنوع في أشكال شخصياتها بكل سهولة.. شابو ريهام».