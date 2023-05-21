مخالفات تستوجب سحب رخصة القيادة.. منها إضاءة السيارة بشكل غير مصرح به

الكثير من قائدي السيارات يرتكبون أخطاء فادحة أثناء سيرهم بسياراتهم على الطرق الرئيسية والمحاور الخاصة، من بينهم قائدي سيارات النقل الثقيل الذين يرفعون في الأحمال، ما قد يؤدي إلى وقوع كارثة على الطرق، ومنهم من يستعمل السيارة في غير الغرض المبين برخصتها، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في السطور التالية مخالفات تستوجب سحب الرخصة من سائق السيارة بشكل مباشر وفقًا لقانون المرور.

مخالفات تؤدى لسحب رخصة القيادة

في هذا الصدد يقول اللواء أحمد هشام المسؤول المروري السابق في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك عدة مخالفات تؤدي لسحب رخصة القيادة من قائد السيارة وفقًا لقانون المرور، من بينها السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة، و قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس والأنوار المقررة، وذلك حتى إذا كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة، وأيضا هناك قائدي سيارات يستعملون الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

وقوف السيارة ليلا في الطريق فى الأماكن غير المضاءة

وأوضح «هشام» أن من بين تلك المخالفات المرورية، وقوف السيارة ليلا في الطريق في الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، أيضا عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة، و قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية، وقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة

ولفت «هشام» إلى أن من بين تلك المخالفات اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة، واستعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.