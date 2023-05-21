رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات اليوم.. اعرف أماكنها

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 20 مايو، رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تضرب العديد من المحافظات والتي قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث تصل إلى 38 درجة في محافظات جنوب الصعيد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فيما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا وارتفاعًا في الأمواج.

وتستعرض «الوطن» الأماكن الأكثر تأثرًا بالرياح النشطة المثيرة للرمال والأتربة في المحافظات، فضلًا عن سرعة الرياح ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة.

أماكن العاصفة الترابية اليوم الأحد

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأحد، فإنّ الرياح المثيرة للرمال والأتربة تضرب المناطق الآتية:

القاهرة الكبرى: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تبلغ سرعتها 30 كم/س، بينما يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

محافظات الوجه البحري: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تبلغ سرعتها 34 كم/ س، حيث يسود طقس غائم جزئيًا، العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية الغربية.. رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تبلغ سرعتها 32 كم/س، حيث يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 بينما الصغرى 21 درجة.

محافظات شمال الصعيد: نشطة مثيرة للرمال والأتربة تبلغ سرعتها 34 كم/س، فيما يسود غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 37 الصغرى 23 درجة.

حالة الطقس اليوم الأحد 20 مايو

وفيما يخص توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأحد، فإنّه من المتوقع أن تشهد جميع المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء على مدار النهار، يكون أشد حرارة في محافظات جنوب الصعيد، بينما يعتدل ليلًا.

سقوط أمطار رعدية واضطراب الأمواج

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد فإنّه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة وعدية أحيانًا على مدن السلوم، والضبعة، ومطروح بنسبة حدوث 40%، فيما يضطرب البحر المتوسط بين الحين والآخر بين معتدل إلى مضطرب، ويبلغ وارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 مترًا.