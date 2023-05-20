الأرصاد تعلن حالة الطقس في الأيام المقبلة: خلوا بالكم من الأمطار والعواصف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام المقبلة موضحةً في بيان قبل قليل، درجات الحرارة العظمى والصغرى طوال أسبوع فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، وتحذيراتها للمواطنين من ظواهر جوية مؤثرة تضرب العديد من المحافظات أبرزها الأمطار التي قد تكون رعدية أحيانًا بالإضافة إلى العواصف الرملية والترابية.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات فضلًا عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام المقبلة والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غدًا الأحد وحتى الجمعة المقبلة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، ثم يصبح حار خلال النهار على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس حارًا بشدة على جنوب مصر، وتنخفض الحرارة تدريجيًا لتصبح معتدلة خلال فترات الليل على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر غدا الأحد

وبحسب بيان الأرصاد حول حالة الطقس في مصر غدا الأحد، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة ورعدية في بعض الأوقات بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتضم مدن مطروح والسلوم والضبعة، على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والتي تتسبب في تدهور الرؤية الأفقية خصوصًا في محافظة الوادي الجديد، والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس يوم الإثنين المقبل

ووفقًا للأرصاد فإنّ حالة الطقس بعد غدٍ الإثنين، فإنّه يشهد نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، وسيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أن يأتي كالتالي:

الثلاثاء 23 مايو.. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20:40% على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 24 مايو إلى الجمعة 26 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20:40% على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب سلاسل، وجبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.