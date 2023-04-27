كيف تُجيب على أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية الأزهرية؟.. قطاع المعاهد يوضح

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج امتحانات البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية، عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.

ونشر القطاع مجموعة من التعليمات للطلاب حول طرق الإجابة الصحيحة كما تضمنت الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها الطالب في امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لتفاديها، وذلك من خلال نماذج الامتحانات وجاءت النصائح كالتالي:

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في الإجابة عليه.

- أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.

- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.

- عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملًا.

تعليمات الإجابة على امتحانات البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية

وطرح قطاع المعاهد الأزهرية مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلا في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.

- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

- يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (12) صفحة

- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك. زمن الامتحان (60 دقيقة)

-عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك، يستخدم المسودة.