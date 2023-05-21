النائب حسام الخولى: الأحزاب همزة وصل بين الدولة والشعب

قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى سيناقش اليوم ملف الأحزاب السياسية، مضيفا أن الأحزاب مهمة جدا للسياسة بالدولة وعندما تؤدي بشكل جيدا تكون داعمة للدولة سياسيا واقتصاديا وتعد الأحزاب همزة وصل بين الدولة والشعب.

جلسة الأحزاب السياسية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن الكل يشارك فى جلسة الأحزاب السياسية سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة أو الخبراء، موضحا: «الحوار الوطنى مهم لمناقشة موضوعات ملحة والاستماع لوجهات نظر مختلفة، والمجال مفتوح لعمل الأحزاب السياسية ووصلنا لأكثر من 100 حزب حاليا».

مقر لحزب مستقبل وطن

وتابع: «قدمنا العديد من المقترحات للحوار الوطنى ونتشوق لسماع كافة الآراء»، مضيفا: «فى كل حى فى الجمهورية بها مقر لحزب مستقبل وطن للمشاركة فى أى نشاط حزبي للمواطنين».