درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.. تصل إلى 35 على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21 مايو، عبر موقعها الرسمي، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل في الصباح ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون ليلاً معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الرياح والأمطار اليوم

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار متوسطة رعدية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 23

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 23

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- رأس حدربة 29 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 22

- أسيوط 38 - 22

- سوهاج 38 - 22

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 24

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23.