درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.. تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، ويكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان، يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تساقط أمطار خفيفة

وتوقعت الهيئة أن تتساقط أمطار خفيفة اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 27 - 17.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- أكتوبر 27 - 17.

- بنها 27 - 18.

- دمنهور 26 - 18.

- وادي النطرون 26 - 17.

- كفر الشيخ 26 - 18.

- المنصورة 27 - 17.

- الزقازيق 27 - 18.

- شبين الكوم 27 - 18.

- طنطا 26 - 18.

- دمياط 22 - 18.

- بورسعيد 22 - 17.

- الإسماعيلية 28 - 18.

- السويس 27 - 17.

- العريش 21 - 17.

- رفح 22 - 17.

- رأس سدر 29 - 18.

- نخل 27 - 13.

- كاترين 23 - 10.

- الطور 30 - 20.

- طابا 28 - 20.

- شرم الشيخ 30 - 21.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 15.

- السلوم 23 - 15.

- سيوة 27 - 14.

- رأس غارب 30 - 21.

- الغردقة 30 - 21.

- سفاجا 29 - 20.

- مرسى علم 30 - 21.

- شلاتين 31 - 22.

- حلايب 28 - 20.

- أبو رماد 28 - 21.

- رأس حدربة 28 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 28 - 17.

- المنيا 29 - 16.

- أسيوط 29- 17.

- سوهاج 30 - 18.

- قنا 32 - 19.

- الأقصر 32 - 20.

- أسوان 33 - 21.

- الوادي الجديد 31 - 20.

- أبوسمبل 32 - 20.