نشرة دولية: مقتل 14 في إطلاق نار بدولتين.. وتدشين شبكة لمراقبة مسببات الأمراض

شهدت الساحة الدولية خلال الـ24 ساعة الماضية، أحداثًا أمنية وصحية وسياسية، كان من أهمها إطلاق النار الذي شهدته المكسيك، فيما أطلقت الصحة العالمية «الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض»

المكسيك:

شهدت البلاد، مقتل ما لا يقل عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين، صباح اليوم الأحد، في إطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا بالمكسيك، فيما أشارت بلدية إنسينادا، إلى وقوع هجوم مسلح في منطقة سان فيسنتي ضد مشاركين في رالي «كاشانيازو».

ووصلت سيارة رمادية، إلى المنطقة الموجودة في الطريق السريع «ترانسبينيسولار» عند الكيلومتر 90 في منطقة سان فيسنتي، ونزل منها أشخاص بدأوا في إطلاق النار بأسلحة طويلة على المتسابقين الذين كانوا متوقفين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مقتل 4 أشخاص بينهم 3 جنود في هجوم مسلح بباكستان

باكستان:

أسفر تبادل للإطلاق النار بين عناصر من الجيش ومسلحون في هجوم على أحد المواقع العسكرية في زرجون بمقاطعة بلوشستان عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 جنوب وأحد المسلحين.

سوريا:

سجل مركز «المصالحة الروسي» في سوريا، أمس السبت، عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا من «جبهة النصرة» الإرهابية و«الحزب التركستاني»، موضحا أن القصف في حلب واللاذقية.

الولايات المتحدة الأمريكية:

أشارت تقاير قاعدة بيانات إطلاق النار في المدارس الأمريكية، إلى وقوع 1050 حادث استخدام للأسلحة النارية في المدارس خلال السنوات الـ5 الماضية.

لبنان:

طرحت السلطات الفرنسية، على رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان، النائب جبران باسيل، تولي اختيار حاكم مصرف لبنان «البنك المركزي»، بعد تنحية رياض سلامة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحة العالمية:

أطلقت «منظمة الصحة العالمية»، أمس السبت، شبكة مراقبة دولية للكشف السريع عن التهديدات المتعلقة بالأمراض المعدية الجديدة IPSN «آي بي إس إن» مثل فيروس كورونا، وتبادل المعلومات للوقاية من الأوبئة ، وقالت المنظمة، إن «الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض»، ستوفر منصة تربط الدول والمناطق، لتحسين أنظمة جمع العينات واختبارها.

وسيكون لـ«الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض» أمانة سر داخل «هاب فور بنداميك اند إيبيداميك انتليجينس» التابع لـ«منظمة الصحة العالمية»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جيبرييسوس يصف «مراقبة مسببات الأمراض» بالطموحة

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن «علم الجينوم» في صلب الاستجابة الفعالة للأوبئة. وستستند «الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض»، إلى علم الجينوم ودرس أدائها لتحديد مدى قدرتها على الانتقال وخطورتها وطريقة انتشارها، فيما وصف المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس جيبرييسوس، إن الشبكة يمكن أن تؤدي دوراً حيوياً في الأمن الصحي، واصفا «الدولية لمراقبة مسببات الأمراض» بالطموحة.

وفي وقت سابق، شددت «منظمة الصحة العالمية»، على أن التحليل الجيني لمسببات الأمراض مهم أيضاً للسيطرة على أمراض، مثل: «الإنفلونزا» أو«الإيدز»، مشيرة إلى أنه من دون التسلسل السريع لجينوم «سارس كوف-2» الفيروس المسؤول عن فيروس كورونا، لم يكن ممكناً تطوير اللقاحات بهذه السرعة والفعالية، ولا التعرف على المتحورات الجديدة.