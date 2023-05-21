تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات بسيطة

تنتشر الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية للقضاء على أي كثافات وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، كما يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.

حملات مرورية

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتحرير المخالفات المرورية بكافة أنواعها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الحالة المرورية

وفيما يتعلق بالحالة المرورية صباح اليوم الأحد، فقد سادت سيولة مرورية فقد شهد كوبري 6 أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس كثافات مرورية متحركة، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

كما شهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية في الاتجاهين ظهور كثافات متحركة بمحور 26 يوليو بالاتجاهين، وكذلك بميدان مصطفي محمود وشارع جامعة الدول العربية.

وفى ميدان التحرير، العباسية وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين فقد انتظمت الحركة المرورية، كما أنتشر رجال المرور على كافة الطرق لتسيير الحركة.