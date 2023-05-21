معلومات مهمة عن كلية حاسبات ومعلومات.. 4 أقسام هدفها «خريج متميز»

أكدت جامعة طنطا، وفق تقرير صادر عنها، أنّ كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لها، تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي والعملي للكلية، لتحقيق مكانة مرموقة محليا ودوليا، في العديد من المجالات المتعلقة بعلوم الحاسب ونظم المعلومات وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة وتنمية المجتمع المصري، موضحة أبرز المعلومات عن كلية حاسبات ومعلومات والتخصصات المتاحة بها للطلاب، والتي تؤهلهم لسوق العمل.

معلومات عن كلية حاسبات ومعلومات

وترصد السطور التالية معلومات مهمة عن كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة طنطا، كما يلي.

تضم الكلية 4 أقسام، وهي «علوم الحاسب، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة البرمجيات».

تهدف الكلية إلى، استغلال الموارد والإمكانيات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، ورفع كفاءة الفاعلية التعليمية لإعداد خريج متميز، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة بالأسس النظرية والعملية في قطاعات الدولة المختلفة بعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل.

كما تهدف الكلية لتأهيل خريجي الكليات المختلفة طبقا لحاجة سوق العمل في المجالات الحديثة لعلوم الحاسبات والمعلومات، واستثمار أحدث تقنيات علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة، وتعزيز التعليم الهجين والتوسع في التعليم عن بعد، واستحداث برامج تعليمية تتوافق مع المستجدات الحالية والمستقبلية في إطار سوق العمل».