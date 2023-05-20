4 مشاريع بحثية لطلاب الحاسبات بجامعة كفر الشيخ.. تقنية راديو وبصمة ذكية

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، اليوم السبت، أن رؤية ورسالة جامعة كفر الشيخ، تولي أهمية كبيرة على تشجيع الطلاب على مواكبة أحدث التقنيات العلمية وتطبيقها بما يتلاءم مع مجريات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المعاصرة، حيث تم عرض تقديمي لمشاريع الطلاب عن بعض المواد الدراسية بكلية الحاسبات والمعلومات.

أهمية تعزير التطبيقات العلمية والبحثية

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية تعزيز التطبيق العملي للمفاهيم النظرية في المواد الدراسية، والسعي إلى تقديم مستوى متميز من البرمجيات التي تساعد على التعليم الذي يسعى للربط بين الجانب النظري والعملي التطبيقي وتوفير أحدث البرمجيات التي تواكب الحداثة والتقدم للطلبة، مما يودي الى ربط سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التطوير والنهوض بالمجتمع.

بينما قام الطلاب بعرض عدد من المشروعات، من المشروع الأول «voice Recognition»، حيث تدور فكرة المشروع حول التعرف على الصوت باستخدام تقنيه التعرف الصوتي، حيث تم تطوير النموذج ليستطيع التعرف علي الصوت ، كما تم تطبيق هذا النموذج في عدد من المجالات العلمية مثل الاستجابة الصوتية، والتي تستخدم في الأجهزة الذكية.

مشروعات بحثية عن الراديو

أما عن المشروع الثاني «RFID»، حيث تدور فكرة المشروع عبارة عن تم تصميم نظام يستخدم تقنية الراديو باستخدام شفرة للتحكم الذكي في الأجهزة المختلفة.

وتدور فكرة المشروع الثالث «Fingerprint» حول استخدام تقنية البصمة الإلكترونية للتحكم في الأجهزة المختلفة وتحكم في الإضاءة الذكية، ويعد حلاً عملياً وفعالاً للتحكم في الوصول إلى الأجهزة المختلفة والإضاءة، ويتيح الوصول الآمن للمستخدمين إلى أجهزتهم المختلفة وتحكم في إضاءة المكان بطريقة ذكية ومناسبة.

أما عن المشروع الرابع «remote control»، حيث تدور فكرة المشروع تدور حول تطوير نظام تحكم ذكي يعتمد على الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد «الريموت كنترول»، وذلك لتحكم بأجهزة الإضاءة والمكيفات والأجهزة الإلكترونية المنزلية المختلفة.

شهد ذلك أيضا كل من، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجامعة كفر الشيخ.