 المشدد 5 سنوات لأحد متهمي «مجموعة الخانكة»

قضت الدائرة الثامنة إرهاب برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، بالحكم على أحد المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة باسم «مجموعة الخانكة».

يذكر أنّ القضية تضم 23 متهما بتهم مختلفة، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد - زجاجات ممتلئة بالبنزين، مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين دون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، ويمثل في هذه الجناية أمام المحكمة المتهم الثاني في القضية بعد ضبطه.