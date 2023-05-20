كيفية الاستعلام عن قضية في محكمة النقض 2023.. 5 خطوات فقط

تمثل محكمة النقض قمة الهرم القضائي، وتعمل على توحيد وتطبيق القانون في المحاكم، إذ أدخلت محكمة النقض العديد من خدماتها بطريقة إلكترونية عبر موقعها، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي، خاصة أن المحكمة تنظر كل القضايا من جميع محافظات الجمهورية، وخلال 5 خطوات تعرف على كيفية الاستعلام عن قضية في محكمة النقض 2023 .

خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض 2023

1- الدخول علي موقع محكمة النقض الإلكتروني من هنا.

2- انقر فوق خدمة الطعون المدنية.

3- حدد نوع الاستعلام «بالرقم الكلي أو برقم الطعن او جدول الجلسات».

4- إدخال كل البيانات عن الطاعن ورقم القضية في الاستئناف.

4- الضغط على زر الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن قضية بمحكمة النقض عن طريق المحامي أو الخط الساخن

يمكن الاستعلام عن القضية ب2023 عن طريق المحامي أو أحد أطراف الطعن المقدم، لضمان سرية المعلومات القضائية وتمنح المحكمة خدمة الاستعلام عن طريق الرقم الساخن بالاتصال على رقم 19681.

خدمات المحكمة الألكترونية

من الخدمات الإلكترونية التى تقدمها المحكمة للمواطنين التالي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

- خدمات الإدارات القانونية.

- خدمات الجهات الطبية.