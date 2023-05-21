هل الوقت مناسب الآن لشراء الذهب؟.. مستشار وزير التموين يجيب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، إنّ الوقت مناسب دائما لشراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن والسلعة التي تحتفظ بقيمتها على مدار العصور، قائلا: «سواء كان الوقت يشهد موجة من الانخفاض أو الارتفاع، فالوقت مناسب لشراء الذهب».

وأضاف مستشار وزير التموين لـ«الوطن»، أنّ الانخفاض الذي حدث الأسبوع الماضي كانت نتيجة طبيعية للقرار الجرئ- على حد وصفه- الذي أقره مجلس الوزراء بشأن الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من الخارج، ناصحا بعدم بيع المعدن الأصفر إلا للضرورة القصوى أو الاحتياج الشديد منعا للخسارة.

قرار الإعفاء الجمركي

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، أسعارا جديدة تقل عن أسعار الذهب قبل تطبيق قرار الإعفاء الجمركي الصادر من مجلس الوزراء والخاص بإعفاء واردات الذهب مع الواردين من الخارج من الجمارك والرسوم الأخرى.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 21 مايو 2023 في الأعيرة المختلفة كالتالي:

عيار 24: 2754 جنيها.

عيار 21: 2410 جنيها.

عيار 18: 2066 جنيها.

عيار 14: 1607 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 19280 جنيها.