معلومات عن مستودع امتحانات جامعة دمياط.. يحوي منصة بها 16 ألف اختبار

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها ضخ النماذج التدريبية والاختبارات عبر المنصات التعليمية المختلفة.

ونشر مستودع امتحانات جامعة دمياط نماذج مختلفة للامتحانات وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مستودع امتحانات جامعة دمياط

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية معلومات عن مستودع امتحانات جامعة دمياط وفقًا للضوابط والقواعد التي أعدها مجلس جامعط دمياط في قانون تنظيم الجامعات.

- يحتوى المستودع على قاعدة بيانات تضم جميع الامتحانات السابقة.

- الامتحانات تفيد الطلاب فى عمليات المذاكرة والمراجعة قبل الامتحان.

- الامتحانات تشمل كل المستويات الطلابية وتشمل كل المحتوى الدراسي.

- تحتوي المنصة على أكثر من 16 ألف امتحان لكل الكليات.

- يمكن للطلاب الاطلاع علي الامتحانات دون الاحتياج إلى باركود أو رقم سري.

- تحديث دوري لاختبارات المنصة التعليمية.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ترؤسه اجتماع المجلس على ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، وتأكيد ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.