جامعة دمياط تعلن عن حاجتها لمعيدين ومدرسين وأساتذة.. اعرف الشروط

تلقى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مخاطبات من جامعة دمياط، بتوافر العديد من الوظائف الحكومية بالجامعة، مطالبة بالإعلان عنها، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة لإشراف الجهاز.

تفاصيل وإجراءات وشروط ومواعيد التقديم

في هذا الصدد، أعلن الجهاز حاجة جامعة دمياط إلى شغل وظائف معيد ومدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد.

«الوطن» تستعرض أبرز تفاصيل هذه الوظائف الشاغرة، وإجراءات التقديم لها، والشروط التي وضعتها جامعة دمياط، وهي على النحو التالي:

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة دمياط

المجموعة الوظيفية: وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

- أستاذ مساعد كلية التمريض

- معيد كلية الطب

- مدرس مساعد كلية الطب

- مدرس مساعد كلية الهندسة

- معيد كلية الهندسة

- مدرس كلية الهندسة

المهارات المطلوبة في راغبي الالتحاق بالوظائف

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة: كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين للوظائف المطروحة

وجاءت الشروط كما يلي:

المستندات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق

- جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة الحكومية.

الملفات الخاصة بالوظيفة:

تفاصيل إعلان كليات التمريض والهندسة والطب «4» وهي كما يلي: