جامعة دمياط تفوز بمسابقة التمويل الأخضر للمشروعات

فاز فريق بحثي، برئاسة الدكتور هشام مصطفى الأسمر، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمياط، في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العالي.

وأعلنت الوزارة عن المسابقة لتمويل عدد من المشروعات بمسمى التمويل الأخضر، والذي تقدمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ COP27؛ من أجل التكيف مع المناخ وصون الطبيعة فيما عرف باسم ASRT Green Fund.

دراسة ارتفاع مستوى سطح البحر

من جانبه، قال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الجامعة تقدمت بمشروع في يوليو الماضي، بعنوان «التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية بين رأس البر وميناء دمياط لدراسة ارتفاع مستوي سطح البحر والتغيرات المناخية»، للباحث الدكتور هشام مصطفى الأسمر.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المشروع مر بكل مراحل التقييم، حيث تلقت أكاديمية البحث العلمي في البداية 471 مقترحا تم قبول 176 مقترحا منها بصفة أولية، ثم بالعرض على اللجان الفنية تم تصفيتها إلى 94 مقترحا، وبعد إجراء المقابلات الشخصية تم اختيار 43 مشروعا تمثل 17 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد بحثية وشركة خاصة بإجمالي تمويل 66 مليون جنيه.

ويبدأ فريق العمل في هذا المشروع بتكوين أول مجموعة تضم الخبراء من الجامعة ومن معهد دراسات وبحوث الشواطئ من التنفيذيين والراصدين للبيانات الساحلية، ومن المستفيدين في ميناء دمياط، بالإضافة الي خبراء في مجالات تطبيقات صور الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وخبراء من جامعتي حلوان والمنصورة.

وجرى تحديد 28 مهمة بحثية سوف يتم إنجازها، وتم تقسيم هذه المهام على 6 مجموعات عمل، وكل مجموعة ستعمل بصورة مستقلة تماما لتوفير حرية العمل وتسهيل المتابعة، بحسب الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة.