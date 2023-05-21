الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم لشهر مايو 2023.. الخطوات والتفاصيل

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم لشهر مايو 2023، وذلك في اطار التسهيل على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، مشيرة إلى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للهيئة للمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات ومستحقي المعاش.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم مايو 2023

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم مايو 2023، على النحو التالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال الرابط المرفق هنا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إذا كنت مستخدما سيتم إدخال الرقم القوم وكلمة المرور وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام.

- في حالة إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية، الاستعلام عن قيمة المعاش.

- يتم التسجيل من خلال إدخال البيانات مثل «الاسم، اسم العائلة، الرقم القومي، الرقم التأميني، البريد، إدخال كلمة مرور»، ثم الضغط على تسجيل.

استخدامات الهيئة القومية للتأمينات

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يمكن لصاحب المعاش في حال التسجيل على الموقع الرسمي للهيئة كمستخدم أن يستخدم جميع الخدمات الإلكترونية بصفته فردا، وأن يستخدم جميع الخدمات الإلكترونية بصفته مفوض عن منشأة، كما يمكن إبداء الرأي من خلال صفحة «إبداء رأى».