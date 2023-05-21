آخر أخبار المعاشات.. بدء صرف مستحقات يونيو بعد 10 أيام من الآن

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ وعددهم 11 مليون صاحب معاش ومستحق، صرف معاشات شهر يونيو بعد 10 أيام من الآن، وتحديدا يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة .

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023

وعن آخر أخبار المعاشات، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات «15%» بلغت نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، موضحة أنّ الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023 بلغ 1635 جنيها، والحد الأدنى 170 جنيها.

إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية

وفيما يتعلق بآخر أخبار المعاشات، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّه جرى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لخدمة أصحاب المعاشات، ومنها «الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف».

إتاحة طلب معاش استثنائي

وبحسب هيئة التأمينات، يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو متابعة الزيادات، أو طلب معاش استثنائي، يُمنح للعاملين السابقون في الحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق الحصول على أي معاش لأي سبب، كما يمنح لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.