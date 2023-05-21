انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم

تنطلق جلسات المحور السياسي، ضمن فعاليات الحوار الوطني لمناقشة بعض القضايا المهمة، بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم.

وتعقد 4 جلسات، اليوم، في ثاني أيام للمحور السياسي، وتخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتي تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها والتي تتمثل في:

1- النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية في كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية «السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه».

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالي في الموضوعات السابقة «عدد المواد 23 مادة».

7- عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تتمّ مناقشة ذلك في القانون الشامل.