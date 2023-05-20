إيهاب الطماوي: الحوار الوطني لا يلجأ إلى التصويت أو المغالبة في الآراء

قال إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنّ اللجنة تحرص على الاستماع لكل الآراء، لأن الهدف من الحوار هو البحث عن المساحة المشتركة التي يمكن للجميع أن ينطلقوا منها، وبالتالي فإنه من المفيد للوطن والمواطن أن يُستمَع إلى كل الآراء، مشددًا على أن الحوار الوطني لا يلجأ إلى التصويت أو المغالبة في الآراء.

الاختلاف في الآراء أثرى الحوار الوطني

وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ الاختلاف في الآراء أثرى الحوار الوطني، وهو ما سيكون له مردود على مستوى المخرجات، إذ إن المتحاورين يحددون المخرجات، حيث يطرحون بعض النقاط ويستمرون في الاختلاف في نقاط أخرى.

عند التوافق ترفع المسائل إلى مجلس الأمناء وإبراز المساحات المشتركة

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني لن يشهد تصويتا على رأي بعينه أو مغالبة في المناقشة، وعند التوافق سيتم رفع المسائل موضع الاتفاق إلى مجلس الأمناء وإبراز المساحات المشتركة، والنقاط الخلافية ستبقى كما هي دون ترجيح لرأي بعينه.