إصابة شخص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات بالغة نتيجة تعرضه لحادث سير على الطريق الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

حادث سير

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد إصابة شخص على الطريق بين مدينتي المطرية وبورسعيد، نتيجة تعرضه لحادث سير بعدما صدمه «توك توك»، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين إصابة شخص يدعى إبراهيم حسن العزبي، 45 عاما، من مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وأسرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء التحاليل الطبية والأشاعات اللازمة، تبين إصابته بجرح في الرأس وخدوش في الوجه واليد، وتم عمل اللازم لعلاجه.

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.