ضبط شخصين بتهمة التعدي بالضرب على سائق توك توك في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بسؤال المجني عليه، اتهم شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة «التوك توك» خاصته أمام محل المشكو في حقهما، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.